Del fichaje de Cristiano Ronaldo por la Juventus se ha dicho mucho: que las negociaciones fueron exitosas, que ya se sabe cuánto ganará, que le quitará el número 7 a Cuadrado y más. Sin embargo, para Luka Modric , uno de sus mejores amigos en el Real Madrid, nada de eso pasará.



Y es que tras la clasificación de Croacia a las semifinales del Mundial Rusia 2018, el volante del Real Madrid ha confesado que no cree Cristiano Ronaldo vaya dejar el club tras nueve largos de años de puros éxitos. En otras palabras, no lo ve con otra camiseta.

"No creo que se vaya a ir y me gustaría que se quede porque es el mejor jugador del mundo. Significa mucho y ojalá se quede", dijo Luka Modric en zona mixta sobre Cristiano Ronaldo tras vencer a Rusia en penales en Sochi.



"Creo que se va a quedar, esa es mi opinión. Sería muy bueno que se quede porque no le imagino en ningún otro equipo europeo", agregó el volante, quien ya lleva siete años compartiendo vestuario con Cristiano Ronaldo . Lo conoce bien.