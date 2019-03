Casi se vuelve loco: la reacción de Cristiano Ronaldo al enterarse que Florentino lo tildó de "sobrevalorado"

Cristiano Ronaldo fue el mejor fichaje del Real Madrid en toda su historia. Sus números y títulos lo avalan. Cuatro Champions League en cinco años y casi 500 goles mientras vistió la camiseta blanca. Y pensar que una rajada de Florentino Pérez en 2009 pudo cambiar radicalmente los hechos.



Y es que según reveló Ramón Calderón, expresidente del Real Madrid, Cristiano Ronaldo se enteró que Florentino Pérez lo había calificado de "jugador sobrevalorado" semanas antes de firmar por el club blanco. Al portugués le dolieron las palabras del magnate empresario español y estuvo a punto de patear el tablero y quedarse en el Manchester United.

"Cristiano se enteró de esto y dijo incluso que renunciaba a los 30 millones (cláusula que había que pagar si no se completaba el fichaje). No entendía cómo Florentino podía dudar de él y ahí comenzó un desencuentro que ha durado nueve años", contó Ramón Calderón en entrevista con el programa Ídolos.



"Finalmente, el jugador vino porque su entorno le convenció. Jorge Mendes me llamó y me dijo que por fin se consiguió el fichaje por el que yo tanto había peleado", agregó el presidente que llevó a Cristiano Ronaldo al Real Madrid.



Finalmente, Cristiano Ronaldo llegó a Valdebebas y se convirtió, para muchos, en el mejor jugador en la historia del club. Además de las cuatro Champions League que ganó, el portugués marcó un total de 450 goles en 438 partidos de todas las competencias que disputó. Una 'bestia' al que Florentino Pérez no le quiso dar su lugar.



