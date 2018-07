Cristiano Ronaldo ha empezado una nueva aventura en Juventus, olvidando así su paso de nueve años en Real Madrid donde lo ganó todo en el Estadio Santiago Bernabéu. Si bien es cierto que es considerado uno de los mejores jugadores en la historia blanca al lado de Alfredo Di Stefano, la prensa española lo criticó más de una vez por sus problemas fiscales con Hacienda por evadir impuestos.

También, por ello dejó la ciudad de Madrid. Aún estaba pendiente la sanción que iba a recibir Cristiano Ronaldo por su problema fiscal y este jueves la Agencia Tributaria llegó a un gran acuerdo con el jugador: el delantero portugués tendrá que pagar 19 millones de euros y será condenado dos años a prisión.

Sin embargo, Cristiano no irá a la cárcel ya que se ha declarado culpable de cuatro delitos fiscales. Y es que las acusaciones hacia la ex estrella merengue y del Manchester United suponían fraudes entre los años 2011, 2012, 2013 y 2014. El total era de casi 14 millones de euros, pero con los intereses se llegó a 19 millones.

En su momento, el actual Balón de Oro y FIFA The Best sostuvo que el no veía los temas de sus impuestos, si no que lo delegaba a otras personas. "Conocen en detalle todos mis ingresos, porque se los hemos entregado, jamás he ocultado nada", sostuvo hace varios meses.

Con este gran problema de lado, Cristiano Ronaldo ya puede disfrutar sin problemas de lo que le queda de vacaciones. Se integrará a la pretemporada de Juventus este 30 julio, aunque no sería parte del plantel bianconero que jugará la International Champions Cup 2018 en Estados Unidos.