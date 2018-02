Al parecer no le gustó para nada el cambio. Cristiano Ronaldo , como pocas veces ocurre, fue sustituido cuando faltaban nueve minutos para el final del duelo ante el Levante por la Liga , y así lo hizo saber una vez en el banquillo, cuando se percató que las cámaras lo enfocaban a él y les dejó algunos recados.

Luego de que Isco marcara el 1-2 parcial sobre los 81 minutos, Zidane ordenó ejecutar el cambio que ya tenía listo, incluso antes del tanto del malagueño: Asensio ingresó en reemplazo del portugués, quien se fue frustrado del campo al no poder encontrar portería.



Pero la polémica llegó después. Cristiano se percató de que las cámaras del encuentro se centraron en él, pues no siempre pasa que el luso termine en el banquillo los partidos. Entonces fue cuando dejó el recado: "No hay razones", dijo 'CR7', mientras se llevaba el dedo a la boca pidiendo silencio. "No me grabes a mí, enfoca al partido", añadió.

Justo unos minutos después llegó el empate agónico de Pazzini para el 2 a 2, que aleja al Real Madrid aún más del líder Barcelona, que podría sacarle hasta 22 puntos de ventaja el domingo si logra vencer al Espanyol.