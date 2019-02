"Ahora soy el líder": Benzema explica por qué funciona mejor sin Cristiano Ronaldo

Esta es la temporada de Karim Benzema. El francés es el goleador del Real Madrid con once anotaciones y demuestra en cada partido lo fundamental que es para el equipo. La pregunta que surge es ¿por qué no sucedió lo mismo años anteriores? Si bien es cierto, siempre fue pieza clave, no resaltó como en este. La respuesta estaría en Cristiano Ronaldo.

En una entrevista a 'France Football', Benzema habló de su nuevo rol en el Real Madrid tras la salida del delantero portugués. Ahora él toma el protagonismo en el ataque y lo asume con la responsabilidad que corresponde.

"Ahora soy el líder del ataque. Antes jugaba en función de Cristiano. Siempre le estaba buscando con el objetivo de ayudarle a marcar todavía más goles", explica.

"Yo estaba en un segundo plano. Ahora depende de mí demostrar que quiero marcar", añadió.

Benzema se ha vuelto el jugador que todos queríamos ver. De espaldas busca a sus compañeros con una calidad importante y de cara al gol no tiene fallos. Su objetivo esta temporada es levantar el triplete.

"Amo mi vida", es el titular de la portada de la revista. Benzema destaca en la entrevista su buen momento de forma. "Siento que estoy volando ahora", dice.

