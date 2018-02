Cristiano Ronaldo está de fiesta. Y es que este lunes 5 de febrero la estrella del Real Madrid cumple 33 años de edad y en redes sociales aprovechó para darle las gracias a sus millones de fanáticos alrededor del mundo. Sin embargo, dentro de 'CR7' hay un malestar muy grande por su momento en la 'Casa Blanca', aunque este no es futbolístico. Todo se debe al presidente de la entidad merengue, Florentino Pérez.

Y es que como reportó la semana pasada ABC de España, Real Madrid pagará a Cristiano Ronaldo 30 millones de euros por temporada, al final de la actual. No obstante, al delantero luso no le ha gustado esto ya que entre sus planes no tiene pensado llevarse a los bolsillos menos de 45 millones de euros. Así lo informa el diario El País a través de su periodista Diego Torres.

El hombre de prensa indicó que el entorno de Cristiano comenta que en todo momento el presidente Florentino Pérez le había prometido llegar a esa cifra. Al solo saber que le aumentaría 9 millones de euros (se lleva actualmente 21), el ex Manchester United y Sporting Club de Lisboa ha mostrado su malestar hacia sus seres más cercanos.

Aunque, de momento 'CR7' no quiere agudizar la relación entre ambas partes, sobre todo cuando el Madrid viene de empatar 2-2 con Levante por Liga - lo que ha hecho que esté en el cuarto puesto del torneo - y que en la próxima semana se medirán contra PSG por los octavos de final de la Champions League.

De otro lado, este lunes también se indicó desde tierras españolas que el malestar de Cristiano Ronaldo al ser cambiado el pasado fin de semana no ha gustado para nada en el vestuario del Real Madrid. "Es una forma de menospreciar el trabajo del resto y también una falta de respeto", es lo que apunta OK Diario. ¿Se solucionarán las cosas en el Santiago Bernabéu?