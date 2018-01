El pasado lunes, los medios españoles como Marca y AS dieron el 'bombazo' que Cristiano Ronaldo quiere salir del Real Madrid. El delantero portugués - afirman - se siente engañado por el presidente Florentino Pérez ya que hasta el momento no le presentan una oferta para renovar contrato. Y es que 'CR7' quiere ser el jugador mejor pagado del mundo (superando a Lionel Messi con más de 40 millones de euros) y en la dirigencia merengue no piensan por el momento que ponga una nueva firma.

Ahora, desde Portugal sostienen que ante esta situación, el 'presi' del cuadro del Santiago Bernabéu está dispuesto a escuchar ofertas por Cristiano Ronaldo. Así lo reporta este martes el diario Récord tanto en su edición impresa como en su página web oficial.

Florentino le ha dado luz verde a Jorge Mendes, representante de Cristiano, para que le presente ofertas por el vigente Balón de Oro y FIFA The Best. No le ha dado un monto específico por 'CR7', pero como mínimo pedirían 120 millones de euros por su traspaso. A poco de cumplir 33 años (5 de febrero), pretenderían sacarle el mayor provecho.

A Cristiano le queda tres años y medio de contrato en Madrid. (Foto: Getty)

Por su parte, el también ex atacante del Sporting Club de Lisboa tiene la prioridad de regresar al Manchester United, club que recibió 96 millones de euros del Madrid por el luso. En su momento se convirtió en el fichaje más caro del mundo, siendo luego superado por Gareth Bale y Neymar.

Desde su llegada al Madrid en 2009, Cristiano Ronaldo se convirtió en el estandarte blanco que le dio pelea al Barcelona de Pep Guardiola. Gracias a sus goles, los de Charmartín dieron pelea y se llevaron la Copa del Rey, Liga y posteriormente la Champions League.