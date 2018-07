Se encuentra de vacaciones luego de la eliminación del Mundial Rusia 2018 , aunque ya estaría finiquitando detalles de una mudanza a Turín. De acuerdo al programa ‘Jugones’, Cristiano Ronaldo no seguiría en el Real Madrid , a pedido suyo a Florentino Pérez. El delantero luso no se encuentra a gusto con la directiva madridista, por lo que ya habría aceptado el salario propuesto por los ‘bianconeros’ para la próxima temporada. Un dineral, claro.



Según asegura Josep Pedrerol, Cristiano Ronaldo se marcharía a cambio de 100 millones de euros por su pase y un salario de 30 millones de euros por temporada. El Madrid ofrece la misma cantidad de dinero, pero ‘CR7’ considera que siendo el Real debería ser mayor. Él pretendía ganar como Messi y Neymar y la directiva no se lo ha hecho saber así.



¿Por qué la Juventus ? El mismo periodista asegura que Cristiano siempre ha tenido simpatía con el cuadro italiano y más aún cuando los aficionados lo aplaudieron luego de su partidazo, en donde marcó un golazo de ‘chalaca’. Todos quieren a Ronaldo por allá.



Por eso, el jugador espera que el Madrid cumpla la promesa que le hizo a comienzos de año de no impedirle la salida si llevaba ofertas. La ‘Juve’ ha dado un paso al frente y, según ‘Jugones’, el Madrid ha dado el ‘sí’ a la ‘Juve’.



Cristiano Ronaldo ha marcado una época en el Real Madrid , aunque todo indicaría que sus pasos ahí están contados. Un cambio de camiseta viene a la lista y todo indicaría que sería la de la Juventus. ¿Con él podrán ganar la Champions League?