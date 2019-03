En Real Madrid ya no ocultan que lo extrañan: "Cristiano Ronaldo nos hace falta, es el mejor del mundo"

Con su partida a la Juventus a mediados de 2018, Cristiano Ronaldo dejó un hueco inmenso en el Real Madrid. No solo hinchas y periodistas lo piensan, ahora los propios jugadores del equipo blanco lo reconocen. Uno de ellos es Casemiro , quien ha admitido que en el vestuario madridista se extraña la importancia del portugués.



"¿ Cristiano Ronaldo? Nos hace falta, claro, en cualquier equipo, es el mejor jugador del mundo. Fue un placer jugar con él, pero ya no es jugador del Real Madrid”, afirmó el volante brasileño en zona mixta luego del empate 1-1 entre el 'Scratch' y Panamá en el estadio Do Dragao de Porto.

Cristiano Ronaldo llegó al Real Madrid en el mercado de fichajes de 2009 y se convirtió para muchos en el mejor jugador en la historia del club. Además de las cuatro Champions League que ganó, el portugués marcó un total de 450 goles en 438 partidos de todas las competencias que disputó.

Felicita al Real Madrid

Así como se dio tiempo para hablar de Cristiano Ronaldo, Casemiro también felicitó a la dirección deportiva del club por el reciente fichaje de su compatriota Militao del Porto.



“Tengo que felicitar al Madrid por su fichaje porque media Europa estaba detrás de él. Militao se ganó llegar al mejor club del mundo. Será bienvenido la próxima temporada”, dijo Casemiro.

