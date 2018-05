Un mensaje a la nación madridista que no gustó nada al plantel, sobre todo a Sergio Ramos . Con el tricampeonato de la Champions League , el motivo era para celebrar, no para hacer política. Bale fue la figura del partido y ni siquiera tuvo una portada, luego de que Cristiano Ronaldo declara de ese modo ante todas televisiones del mundo. El delantero portugués no afirmó su continuidad en el equipo, a lo que Ramos le llamó la atención el camerino.



“Cris, no está bien lo que has hecho. No era el momento adecuado de decirlo”, fue lo primero que le dijo el capitán del equipo, a lo que prosiguió. “No insistas. Tienes que dar un paso atrás y nosotros te ayudaremos”. Como se sabe, el equipo se encuentra a favor de la renovación del atacante luso, mas no con mensajes de esa forma que podrían desestabilizar al plantel.



Cristiano Ronaldo entendió que el momento elegido no había sido el adecuado y de hecho al poco tiempo matizó y reconoció el error temporal. Sergio Ramos continuó y para terminar le dijo al portugués: "Estamos contigo Cris, pero ayuda también tú", y ‘CR7’ lo entendió y vio como el capitán intentaba solucionar un problema o por lo menos frenar una hemorragia.



Según la prensa el quíntuple Balón de Oro no se siente suficientemente defendido por su equipo cuando se encuentra en la mira del fisco español por un supuesto fraude fiscal de 14 millones de euros y no se considera adecuadamente remunerado.



Tampoco habría apreciado el interés del Real Madrid por la estrella brasileña Neymar, como especula la prensa española.



Ronaldo , de 33 años, prolongó en noviembre de 2016 su contrato hasta 2021 por un salario anual estimado en 23,6 millones de euros por la prensa, Pero obtiene menos que su eterno rival del Barcelona, Lionel Messi, acumulando salario bruto, primas e ingresos por publicidad: 94 millones de euros frente a los 126 millones del argentino.



