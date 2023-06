Desde la cárcel, cumpliendo su condena: Dani Alves habló por primera vez. El futbolista brindó sus primeras impresiones, desde Barcelona, España sobre el caso de violación que lo implica hace algunos meses. El brasileño ha concedido una entrevista exclusiva a la periodista Mayka Navarro en la que da su versión de los hechos y llama al atención sus comentarios al respecto.

“No sé si ella tiene la conciencia tranquila, si duerme bien por las noches. Pero yo la perdono”, ha señalado Alves. Y se reiteró: “Yo apelo a su conciencia. No ha habido ni una sola noche que yo no haya dormido tranquilo. Ni una sola noche. Tengo la conciencia tranquila”, para dejar constancia de: “Nunca he hecho daño voluntariamente a nadie. Y a ella aquella noche tampoco”.

Alves se encargó de detallar lo que sucedió: “Quiero que conozcan la historia a partir de lo que yo viví aquella madrugada y en aquel baño”. Al tiempo que amplía: “Hasta ahora se ha explicado un relato ‘asustadizo’ de terror, que nada tiene que ver con lo que pasó ni con lo que hice”.

Dani Alves es el futbolista con más títulos en la historia. (Foto: Getty Images)





¿Qué pasó en la discoteca, según Alves?

Las declaraciones de la víctima detallaron un trato hostil por parte de Dani Alves, sumado a que fue forzada a ingresar al baño de la discoteca. Sin embargo, el brasileño, dio detalles de cómo fue el contacto, buscando alejarse de cualquier culpabilidad.

“Yo entré detrás de ella. Ni cerré la puerta con pestillo. La puerta estuvo abierta en todo momento, podría haberme ido porque yo permanecí sentado prácticamente todo el rato sobre la tapa del water”, mencionó en la entrevista.





¿Por qué se contradijo en sus declaraciones?

Durante su estadía en prisión, Dani Alves ha realizado varias declaraciones contradictorias ante el juzgado. Hasta un total de cuatro versiones diferentes. Primero afirmó que no conocía a la víctima, después que esta entró en el lavabo cuando él estaba en su interior y que no pasó nada, luego que la mujer se le abalanzó y le hizo una felación y la última que “sí hubo penetración”.

“Si alguien ha amado alguna vez de verdad y conocido el amor verdadero, sabrá que por conservar ese amor, uno hace cualquier cosa. Y yo mentí. Tuve miedo de perder a Joana y por eso mentí. Luché a la desesperada por salvar mi matrimonio de una infidelidad, sin importarme las consecuencias que estoy pagando. Cuando alguien conoce a su amor verdadero...”, afirmó





