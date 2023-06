José Luis Chilavert se retiró del fútbol hace 19 años, pero de él nunca se deja de hablar. A pesar de que ya no se para bajo los tres palos, el exfutbolista paraguayo siempre encuentra la forma de hacer noticia. Como ahora, que ha vuelto a los titulares deportivos tras criticar duramente a Kylian Mbappé como respuestas a las polémicas declaraciones que dio el delantero del Paris Saint-Germain sobre el fútbol sudamericano. El ídolo de Vélez Sarsfield le ‘pegó’ al prodigio de Bondy para demostrar que tiene la lengua más afilada del continente.

En declaraciones al programa argentino Fútbol de los Grandes de Splendid AM 990, el exportero paraguayo recordó el menosprecio de Mbappé al fútbol de Sudamérica y dijo que le gustaría verlo jugar en plazas complicadas de la región, como Quito (Ecuador) o La Paz (Bolivia).

“Fíjense lo que dijo Mbappé, que en Sudamérica no se practica buen fútbol o que no hay buen nivel. Me encantaría verlo corriendo en la altura de La Paz o en Quito, o jugando de visitante en Brasil”, dijo el exfutbolista guaraní de 57 años.

"Acá sería un jugador normalito, es predecible. Obviamente, saca ventaja con la velocidad que tiene, pero teniendo a un defensor respirándole en la nuca lo podemos controlar tranquilo", agregó Chilavert sobre el jugador del PSG.





¿Qué dijo Mbappé sobre el fútbol sudamericano?





Antes del inicio del Mundial Qatar 2022, preguntado por sus favoritos para llevarse el torneo, Mbappé dijo que selecciones como Brasil y Argentina no estaban bien preparadas ya que no encuentran un buen nivel en Sudamérica.

“Francia desde ya. Creo que Brasil también es un buen equipo. Hay varios equipos europeos también. Porque la ventaja que tenemos aquí es que siempre jugamos partidos de mucho nivel, tenemos la Liga de las Naciones, por ejemplo. Cuando llegamos a la Copa del Mundo, estamos listos, y Argentina y Brasil no tienen eso”, manifestó para ESPN.

Kylian Mbappé tiene contrato con PSG hasta 2024. (Foto: Getty Images)





