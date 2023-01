Aquella alegría que Dani Alves desborda dentro y fuera de las canchas se ha convertido en su aliada para soportar el momento más difícil de su vida. Desde el pasado 20 de enero, el futbolista con más títulos en la historia se encuentra recluido en un centro penitenciario de Barcelona, acusado de una presunta violación sexual en una discoteca de la Ciudad Condal. Según informa este domingo el diario La Vanguardia, el brasileño permanece tranquilo y a la espera de lo que suceda en la resolución del caso.

Según el reportaje, Alves habría charlado con algunos profesionales del centro Brians 2 en su ingreso y habría manifestado que “aceptaré lo que venga”. “Me fui de casa con apenas 15 años. He superado en mi vida situaciones muy difíciles y complicadas. Esta será una más que pasará. No me asusta nada”.

A pesar de que con el paso de los días su situación legal se complica y se demostraría que incurrió en un delito contra la libertad sexual, Dani Alves insiste en que las relaciones íntimas que ocurrieron en el baño de la discoteca Sutton la madrugada del pasado 30 de diciembre fue “con el consentimiento de la mujer”. Sobre la denuncia, el brasileño prefiere callar.

“De todos los módulos de Brians 2, la dirección del centro eligió para Alves el menos conflictivo, el 13. Un espacio destinado a los agresores sexuales de menores y en el que había un recluso, condenado por la violación de una menor”, asegura el reportaje de La Vanguardia.





Dani Alves actualmente se encuentra cumpliendo prisión preventiva hasta que una jueza decida su futuro.





El refuerzo en la defensa de Dani Alves





Según ha informado la abogada a través de un comunicado, tras la decisión de la jueza de enviarlo a prisión sin fianza, Alves ha querido “reforzar” su defensa con un especialista en derecho penal, para lo que ha elegido al bufete que dirige Cristóbal Martell.

Martell es uno de los abogados más reputados de Barcelona y, como tal, lleva al expresidente de la Generalitat Jordi Pujol y a su familia en la causa de presunta corrupción que tiene en sus manos la Audiencia Nacional y ha representado a Leo Messi en su litigio por fraude fiscal, además de otros muchos casos vinculados con delitos económicos.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR