Frenkie de Jong es de los jugadores que más suenan en la previa del partido entre Barcelona vs. Girona por la fecha 19 de LaLiga Santander. No solo porque apunta a ser titular ante los catalanes, también por la información que este sábado presenta la prensa inglesa sobre el volante neerlandés. De acuerdo a ‘Manchester Evening News’, el futbolista de 25 años ha vuelto a entrar en la agenda de fichajes del Manchester United. En Old Trafford lo quieren para la temporada 2023-24, siendo el entrenador Erik ten Hag el que más insiste en su llegada.

Según la citada fuente, el United se ha propuesto fichar en un inicio a un volante y delantero de clase mundial. Para cubrir el mediocampo, en el cuadro de Carrington han elegido a Frenkie, quien ya estuvo cerca de llegar a la Premier League en el verano pasado, pero terminó imponiendo su deseo de seguir en el Barcelona.

Tal fue el deseo del Manchester United por fichar a De Jong en el pasado verano que los altos mandos del cuadro inglés llegaron a ofrecer hasta 100 millones de euros. Para el Barcelona iba a ser la venta del siglo. Sin embargo, por mucho que se insistió en que deje la disciplina azulgrana, el neerlandés hizo oídos sordos y hasta hoy sigue en Cataluña.

A la lista de posibles refuerzos también se añade un delantero centro. El Manchester United estaría tras los pasos del futbolista del Tottenham, Harry Kane, y del delantero del Nápoles, Victor Osimhen; aunque Ten Hag apostaría por el luso Gonçalo Ramos o por el ghanés Mohammed Kudus.

Luego de consultar con la dirección técnica liderada por Xavi Hernández, de cara a la siguiente temporada, el FC Barcelona decidió prescindir de los servicios de hasta 11 jugadores: Coutinho, Trincao, Puig, Mingueza, Neto, Wagué, Manaj, Alves, Nico. Lenglet y Collado.

De los mencionados futbolistas, solo Philippe Coutinho y Francisco Trincao dejaron ganancias en las arcas del Barcelona: 20 y tres millones de euros, respectivamente. Mientras que Nico, Lenglet y Collado fueron cedidos por toda la temporada.





