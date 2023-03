Dani Alves se encuentra en el peor momento de su vida. Recluido desde el pasado diciembre en un cárcel de Barcelona por el delito de abuso sexual, contra una mujer de 23 años, en una discoteca de la Ciudad Condal, el todavía futbolista brasileño no deja de recibir malas noticias. Esta vez tiene que ver con su esposa, la modelo española Joana Sanz, que este miércoles ha anunciado en redes sociales que se va a divorciar del exjugador del PSG y Juventus. La también influencer lo ha comunicado a través de una desgarradora carta que ya es viral entre los internautas.

“Creo que me va a costar años de vida sacar de mi memoria su forma de mirarme. Esa forma de como si yo fuera lo más increíble del mundo. Y joder, sí, soy increíble. Porque soy trabajadora, independiente, inteligente, detallista, cariñosa, divertida, fiel y humana. Tan humana que, a pesar del daño que me ha causado, sigo estando aquí a su lado”, contaba.

“Elegí como compañero de vida a una persona que ante mis ojos era perfecta. Siempre estuvo cuando más lo necesitaba, siempre me apoyó en todo, me impulsó a crecer, cariñoso, atento... me cuesta tanto aceptar que esa persona pudiera romperme en mil pedazos”.

“Sigo y seguiré estando, pero de otra forma. Lo amo y amaré siempre. Quien diga que el amor se olvida se está autoengañando o no amó de verdad. Pero me amo, me respeto y me valoro mucho más a mí misma. Perdonar alivia, así que me quedo con lo mágico y cierro esta etapa de mi vida que comenzó el 18/05/15″, decía.

La carta de Sanz con la que anuncia su divorcio.





Alves, sin libertad a la vista





El pasado 21 de febrero se ha decidido que Alves permanezca en prisión preventiva y sin fianza por haber violado presuntamente a una joven en una discoteca de Barcelona el pasado 30 de diciembre. Según los magistrados de la sección tercera de la Audiencia de Barcelona, existe un “elevado riesgo de fuga” y “severos” y “diversos” indicios de criminalidad, por lo que han desestimado de esta manera el recurso de apelación.

En su resolución, la sala dice compartir tanto con la Fiscalía como con la acusación particular que representa a la joven, de 23 años, que persiste un “elevado riesgo de fuga” del jugador, debido a su “capacidad económica abultada” lo que le permitiría, esgrimen los magistrados, “abandonar España en cualquier momento”.

A este riesgo de fuga se suman, dice el auto, otros dos factores: la elevada pena que podría serle impuesta y los “diversos” y “severos indicios de criminalidad” que hay contra del brasileño en esta fase de instrucción del proceso judicial, que se halla ya en fase muy avanzada.





