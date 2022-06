El FC Barcelona ya trabaja en el mercado de fichajes de verano. No se ocupa solo de los refuerzos, también de las salidas. En esa línea, según los diarios catalanes Sport y Mundo Deportivo, la plana mayor azulgrana ha decidido dejar de contar con Dani Alves para la próxima temporada. El presidente Joan Laporta y los integrantes de la secretaría técnica no renovarán el contrato del defensor que vence el próximo 30 de junio, el veterano futbolista ya conoce la medida y ha empezado a estudiar otras ofertas en Europa con tal de no perder regularidad con miras al Mundial Qatar 2022.

Sport apunta que la decisión del Barcelona de no seguir contando con Alves radica principalmente en la confianza de fichar a César Azpilicueta en verano. El capitán del Chelsea acaba contrato en Stamford Bridge recién en 2023, pero la directiva azulgrana se alista para pagar su cláusula de salida.

A la llegada de Azpilicueta se debe sumar que, en estos momentos, Sergiño Dest no tiene ofertas para dejar el club. Además, Sergi Roberto, que acaba de renovar por una temporada más, puede actuar como lateral derecho. De esta forma, el brasileño se quedaría sin minutos.

César Azpilicueta apunta a convertirse en jugador del Barcelona. (Foto: AP)

“El lateral comenzó su periplo alcalnzando la titularidad y ha jugado muchos minutos aunque no fue incluido en la lista de la Europa League. Había muchas dudas sobre su continuidad ya que Alves quiere jugar el Mundial de Qatar, pero la situación económica del Barça y el más que probable fichaje de Azpilicueta le han dejado fuera”, publica la citada fuente.

Dani Alves, de 39 años, “estaba dispuesto a firmar por un año con una cláusula en la que el club podría cortar su contrato en enero tras el Mundial, pero finalmente el área deportiva ha considerado que la posición estaba cubierta y que, por ahora, le daban libertad para buscarse equipo”, añade Sport.

Cabe recordar que Dani Alves llegó al Barcelona a mediados de la temporada pasada para jugar una segunda etapa como azulgrana en condición de agente libre. El brasileño se ganó la titularidad en LaLiga y fue determinante en varios partidos. El DT Xavi Hernández no lo tomó en cuenta para Europa League.





