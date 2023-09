El nombre de Kylian Mbappé fue el que más sonó en el último mercado de pases. Y es que diferentes medios de comunicación confirmaron su llegada al Real Madrid, algo que no sucedió y desilusionó a los millones de hinchas del conjunto merengue. Eso sí, tal parece que no solo los aficionados quedaron descontentos ante la no llegada del astro francés, sino también los propios jugadores del club. Por ejemplo, Dani Carvajal, una de las figuras y capitán del equipo de Carlo Ancelotti, aprovechó la concentración de la Selección de España para brindar detalles de lo que se hablaba en el camerino previo al cierre de la ventana de transferencias.

En una entrevista con el diario ‘Relevo’, el lateral español inició referiéndose al comunicado de este lunes, en el que critican el comportamiento de Rubiales. “Nosotros lo que rechazamos es lo que digo, esos gestos inoportunos del presidente. Es una pena que afee o solape el título mundial porque es una gesta muy importante para nuestro fútbol. No ha sido bueno para la imagen del deporte español. Los capitanes, con una guía, con un comunicado previo, y entre todos fuimos corrigiendo o añadiendo lo que más o menos estábamos todos de acuerdo”, mencionó.

Dani Carvajal también aprovechó para hablar sobre el tema Mbappé y el Real Madrid y no se guardó ni un solo detalle, revelando las charlas que se dieron en el vestuario merengue. “Yo pensaba que iba a venir. En el momento en que no viaja a la gira de Japón… Y el Real Madrid creo que es su opción de salir. En el momento en el que se queda fuera de la gira, veíamos cerca su incorporación. Luego parece que se torció todo un poco y no ha venido. Le preguntábamos a los franceses: ‘¿oye, os dice algo este tío? No, no, tampoco…’. Y nosotros a currar y a lo nuestro”, aseveró.

Por otro lado, el experimentado lateral habló sobre el presente de la ‘Roja’ y aseguró que se siente motivado por afrontar los próximos retos del combinado español en las Clasificatorias a la Eurocopa 2024. “En los últimos campeonatos más relevantes como el Mundial de Catar o la Nations League no he conseguido ser uno de los intocables en el once. Siempre estuve en esa línea fina de entrar y salir”, señaló.

“Es un reto para mí el intentar serlo, jugar a gran nivel para la Selección y aportar desde dentro. Luego también tengo otro papel en el que soy uno de los veteranos, puedo aportar cosas si no me toca estar en el campo. Hay que afrontar con ilusión y humildad el papel que te toca asumir. Nunca sabes cuándo te puede tocar salir”, añadió.

Los elogios de Jude Bellingham

En otro pasaje de la entrevista, Dani Carvajal habló sobre Jude Bellingham, a quien llenó de elogios. “No he estado en la adaptación de jugadores como Cristiano o Sergio Ramos cuando llegaron. Pero desde que yo estoy aquí nunca he visto una adaptación así. No solo en lo deportivo, que está ofreciendo un rendimiento altísimo, sino también en el vestuario, en la relación con los compañeros… Es un jugador que viene con una presión alta, ha costado mucho dinero y todos los focos están en él”, sostuvo.

Por último, el futbolista del Real Madrid valoró lo que es ser capitán de la institución merengue. “Estoy muy orgulloso de ser uno de los capitanes del equipo. Cuando me ha tocado lucir el brazalete, imagínate el orgullo que siento. A mí personalmente me da una fuerza extra el llevar el brazalete. Ser capitán del Madrid imagina lo que representa para mí y para mi familia, para mí es muy especial que se sientan orgullosos de mí”, sentenció.





