El último lunes, el mundo amante del fútbol estuvo atento a sus dispositivos para conocer al nuevo ganador del Balón de Oro 2024. A pesar de que Vinícius Junior logró grandes cosas con el Real Madrid en la última temporada —como levantar la décimo quinta Champions League en su historia, donde fue el destacado del torneo—, no le bastó, y finalmente Rodri Hernández terminó gozando de este premio, otorgado también por su gran labor con el Manchester City y la Selección de España, con la cual ganó la última Eurocopa. A propósito de la premiación, que para muchos fue polémica, uno que conoce bien a ambos futbolistas se refirió al respecto: Diego Simeone, quien tuvo al mediocampista español en sus filas durante su paso por el Atlético de Madrid y al brasileño como su actual rival en los derbis madrileños.

“Estuvo una temporada con nosotros (Rodri), pero dejó un registro muy bueno. Peleamos mucho para que se quede, eligió muy bien irse al City, porque en consecuencia ha logrado muchísimas cosas buenísimas y superarse aún mejor en su fútbol y crecer como futbolista”, indicó el ‘Cholo’ cuando le consultaron sobre el tema. Es importante mencionar que el español estuvo en los ‘colchoneros’ en la temporada 2018/2019.

El entrenador argentino no dudó en expresar su felicidad por el reconocimiento que está recibiendo en este momento. “Ese año que estuvo nos dio muchísimas cosas, así que muy contento por él y muy merecido. Es un jugador increíble”, manifestó. Asimismo, hizo hincapié que ganó este galardón juagando en una posición poco valorada. “Sobre todo, a nosotros que fuimos mediocampistas alguna vez, es bueno reconocer ese trabajo que muchas veces pasa desapercibido, pero es gran parte de lo que un equipo puede generar”, agregó.

Antes de que se anunciara al ganador, medios españoles informaron que portavoces indicaron que en Chamartín estaban molestos por la elección del volante de los ‘Ciudadanos’ por encima del extremo de la ‘Canarinha’. Ante esto, decidió que nadie del club asistiera a la premiación. Sobre esto, también le consultaron a Simeone. “Respeto mucho las decisiones individuales. Cada uno sabe cómo actúa y por qué lo hace”, expresó el técnico.

Por otro lado, también se refirió a la falta de jugadores del Atlético de Madrid entre los finalistas, siendo el último Antoine Griezmann, quien compitió con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, donde finalmente el portugués se llevó los aplausos de todos y el francés quedó en tercer lugar. “El club no tuvo su mejor temporada y que fue más destacado el rendimiento de otras figuras y entrenadores de equipos rivales”.

Rodri es el primer futbolista español en ganar el Balón de Oro desde 1960.





Vinícius Junior y su respuesta tras no ganar el Balón de Oro 2024

A pesar de que muchos daban como favorito a Vinícius Junior para el Balón de Oro 2024, el ganador resultó ser Rodri, otro jugador que también venía realizando una excelente temporada con el Manchester City, aunque pocos lo consideraban el favorito para el premio. Ante esto, el brasileño se pronunció vía redes sociales. “Lo haré diez veces más si es necesario. No están preparados”, se pudo leer en el mensaje del delantero brasileño en la red social ‘X’.

Con 24 goles y 11 asistencias en 39 partidos disputados, se perfilaba a ser el ganador. Además, ganar la Champions League y anotar en la final seguían agregando argumentos. Sin embargo, los focos fueron dirigidos a Rodri Hernández. Tras conocerse el fallo del jurado, varios compañeros de Vinícius dieron su apoyo al brasileño. El centrocampista Eduardo Camavinga, por ejemplo, se mostró en contra de “la política del fútbol”. “Hermano, eres el mejor jugador del mundo y ningún premio puede decir lo contrario. Te quiero, hermano”, escribió en X.

“¡Eres el mejor y eso nadie te lo puede quitar! ¡Es el mejor!”, apuntó Éder Militao. Además, el entrenador blanco, Carlo Ancelotti, aprovechó un mensaje de agradecimiento de su premio como mejor entrenador para apoyar a Vinícius. “Quiero agradecer el premio a mi familia, a mi presidente, a mi club y a mis jugadores, sobre todo a Vini y a Carvajal”, apuntó.

El diario Marca informó que en la ‘Casa Blanca’ están muy molestos y decepcionados con esta decisión, y que consideran una injusticia que el ‘carioca’ no gane el galardón. “Ahora mismo el Balón de Oro deja de existir para nosotros”, dijo un portavoz de Real Madrid al citado medio.

Según los medios españoles, ya no hay rastro del Balón de Oro en Valdebebas y en el Santiago Bernabéu. La ‘Casa Blanca’ empezó a recibir la información de que quizá Vinícius no iba a ganar desde ayer, pero no lo tomó enserio. Este mismo lunes recibió el golpe y todo se derrumbó de un momento a otro. “Hay que centrarse en la competición”, agregó el portavoz.

Vinicius Junior fue candidato al Balón de Oro 2024. (Foto: Getty Images)





