El nuevo jugador del Real Madrid David Alaba fue presentado este miércoles en sociedad y aseguró que está “orgulloso de llevar” la camiseta del conjunto blanco, además de retirar que quiere compararse con Sergio Ramos pese a lucir el mismo dorsal número 4 que portaba el excapitán merengue, hoy en el PSG.

“Hola a todos, gracias por esta bienvenida”, dijo en castellano el flamante futbolista merengue. “Estoy muy emocionado, estoy muy orgulloso y agradecido de llevar la camiseta del Real Madrid”, añadió el polivalente jugador procedente del Bayern Múnich en sus primeras palabras como madridista.

“No he venido al Real Madrid para compararme con otros jugadores, quiero ser David Alaba y seguir siendo David Alaba. Ese será mi objetivo. Quiero aportar mis capacidades y -a nivel de juego- todas mis fortalezas. A nivel humano intento ser yo mismo. Ramos ha estado aquí más de una década y ha jugado muy bien, era un líder todos los sabemos, está presente en la cabeza de todos pero ya lo dije hace un año...”, indicó.

Sobre el dorsal ‘4′ que llevará

Preguntado por el número elegido, el austríaco desveló que fue el club quién le ofreció el ‘4’. “Me siento honrado, el número es una gran motivación para mí y quiero hacerle honor. Hablé con el club sobre esto y ellos me ofrecieron este número porque no había otro disponible. Sé lo que significa este número, representa la fortaleza y el liderazgo y quiero darlo todo para rendir honor a este número”, añadió.

“¡Claro que me hubiera encantado jugar con Ramos! Ha sido muy exitoso, es un líder, y por lo tanto hubiera sido un placer jugar y aprender de él”, sentenció Alaba. “Para mí es un sueño cumplido, el Real Madrid es el mayor club del mundo y me llena de orgullo estar aquí. Estoy deseando ponerme la camiseta y marcar goles para el Real Madrid”, dijo el austríaco, que explicó los motivos que le llevaron a elegir al conjunto blanco pese a tener muchas ofertas de otros clubes.

