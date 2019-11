Imposible no recordar a David Villa. La estrella española brilló con el FC Barcelona, Atlético de Madrid y la Selección Española. Una carrera de más de 19 años este martes tuvo punto final. El ‘Guaje’ anunció que se retira del fútbol a final de temporada. y paralizó de inmediato a toda España.

Con 37 años, Villa, que milita en filas del club japonés Vissel Kobe, colgará los botines al final de temporada en la liga japonesa. Durante sus 19 años de fructuosa carrera, Villa pasó por Sporting de Gijón, Zaragoza, Valencia, Barcelona, Atlético de Madrid, Melbourne City, New York City y Vissel Kobe y disputó 98 partidos con la camiseta de su país.

El delantero, que es el máximo anotador en la historia de ‘La Roja’ con 59 goles, reveló que analizó la situación y cree que es lo mejor es apoyar al crecimiento del fútbol desde fuera de las canchas.

“Decidí terminar mi carrera profesional y retirarme”, dijo Villa a los periodistas en Kobe, con la voz quebrada por la emoción.

David Villa anuncia su retiro del fútbol (13/11/11)

“Lo he pensado durante mucho tiempo. Este es el resultado de las conversaciones que tuve con mi familia y las personas que me rodean. Quería retirarme del fútbol y no que el fútbol me retirara a mí”, agregó Villa.

“Aunque ya no estaré en el campo, continuaré involucrado en el fútbol de otras maneras y continuaré contribuyendo al mundo del fútbol”, explicó.Villa, que del 2014 al 2018 jugó en el equipo New York City, invertirá en el club Queensboro FC, una nueva franquicia con sede en el distrito de Queens, en Nueva York, que evolucionará en la segunda división del fútbol estadounidense.

Villa jugó en tres Mundiales y fue miembro del equipo español que levantó la Copa del Mundo en 2010 y ganó la Eurocopa en 2008.

¿Qué tan importante fue Villa?

Villa jugó en tres Campeonatos Mundiales y fue miembro del equipo español que levantó la Copa del Mundo en 2010 y ganó la Eurocopa en 2008.

Marcó 59 goles para España, siendo el máximo goleador histórico de La Roja.

Los trofeos conquistados con los clubes incluyen la Liga de Campeones 2010-11, la Supercopa de la UEFA 2011, la Copa Mundial de Clubes 2011 y dos títulos de campeón de La Liga en 2010-11 y 2012-13 con el Barcelona.

MÁS NOTICIAS EN EL MUNDO