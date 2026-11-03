Luis de la Fuente recibió el 26 de octubre de 2026 el premio al mejor entrenador masculino en la gala del Balón de Oro, celebrada en Londres. La Federación Española destacó 18 victorias y cuatro empates en 22 encuentros del período analizado. El galardón llegó después del título mundial obtenido en julio, el tercero de su etapa tras la Nations League de 2023 y la Eurocopa de 2024.

El balance federativo permite distinguir resultados importantes para los mercados deportivos. Las alineaciones, estadísticas recientes, resultados y cuotas de partidos de fútbol acompañan el seguimiento de cada jornada. En el mercado 1X2, las 18 victorias registradas por España corresponden a una selección distinta de sus cuatro empates. La X identifica esas cuatro igualdades, aunque ambos desenlaces forman parte de una trayectoria sin derrotas.

4 marcadores que muestran el estilo

La serie de Nations League previa al premio ofrece ejemplos útiles. España ganó fuera ante Inglaterra y Croacia, y en casa frente a Croacia y República Checa. No fueron partidos idénticos: hubo remontadas, goles tempranos y momentos en que el rival consiguió igualar. De la Fuente mantuvo una idea reconocible: circular el balón, buscar amplitud con los extremos y acelerar cuando aparecía espacio entre líneas.

Fecha de 2026 Encuentro Resultado 26 de septiembre Inglaterra–España 2-3 29 de septiembre España–Croacia 4-1 3 de octubre España–República Checa 3-1 6 de octubre Croacia–España 1-2

Los cuatro marcadores reflejan dos victorias en casa y dos fuera. También suman doce goles españoles y cinco recibidos. Esa pequeña muestra describe lo sucedido en la Nations League; no debe confundirse con los 22 encuentros del balance federativo. En Wembley, por ejemplo, España supo responder a un rival que había igualado el partido antes del descanso.

Los cuatro marcadores habrían cumplido «ambos equipos marcan - Sí» y Over 2,5. Las promociones de registro tienen condiciones distintas de las de cada mercado. Durante el registro en el sitio oficial de 1xBet, el código 1x_3831408 ofrece la posibilidad de aumentar el bono máximo del primer depósito. El importe del bono, las condiciones de acreditación y los requisitos de apuesta varían según el país de registro y deben consultarse y comprobarse en el sitio oficial antes de registrarse y realizar el primer depósito.

Yamal abrió caminos desde la derecha

El 4-1 contra Croacia, disputado el 29 de septiembre, dejó una secuencia clara. Lamine Yamal anotó a los 70 segundos, asistió a Marc Pubill después del empate croata y volvió a marcar tras el descanso. La crónica del doblete de Yamal destacó también la racha invicta de España, que se mantuvo durante los siguientes compromisos oficiales de la Nations League. Nico Williams cerró el marcador, mientras Pedri y Fermín López participaron en la circulación que permitió atacar por las bandas.

En el partido contra Croacia destacaron tres rasgos del juego:

La posición de los extremos antes de recibir y al entrar hacia el área.

Los pases interiores que conectan el mediocampo con los atacantes.

La reacción del equipo después de encajar, como ocurrió ante Croacia.

El segundo gol de Yamal llegó tras recibir un pase de Pedri. Esa acción mostró otra parte del plan: combinar apoyos cercanos con movimientos rápidos hacia el área. No dependió únicamente de centros desde la banda. La circulación previa abrió el espacio necesario para finalizar.

Un contrato para sostener el proyecto

El 21 de septiembre, la federación aprobó ampliar la vinculación del seleccionador hasta 2032. El acuerdo ofrece continuidad después del Mundial, sin adelantar resultados de las competiciones que vendrán. El 26 de octubre, la misma institución situó en 43 su racha de partidos oficiales sin perder.

Bajo su dirección llegaron tres títulos y encuentros con recursos ofensivos variados. El premio reconoce ese trabajo acumulado, no solamente la última goleada. La renovación también da tiempo para conservar una idea de juego basada en el movimiento colectivo y para preparar nuevos compromisos sin cambiar de entrenador. Su trayectoria deja una referencia concreta: los resultados y la manera de conseguirlos forman parte de la misma historia.