Rompió su silencio en medio de la cumbre del ‘caso’ Ousmane Dembélé y su renovación con el FC Barcelona. El jugador francés aún no ha dado una respuesta al club, y los culés han entendido eso como un ‘no’, y han empezado a ver la forma de traspasarlo en enero. En medio de ese escenario, el representate del galo, Moussa Sissoko, habló sin reparos sobre el ‘Mosquito’ y atacó a los directivos azulgranas.

“Es un golpe de presión que no funciona con gente como nosotros. A lo mejor puede funcionar con agentes compinches del Barcelona. No es mi caso, estoy aquí para defender los intereses de mi jugador”, explica Moussa a ‘RMC Sports’.

“No estamos aquí para alimentar los debates en las redes sociales. Pero hay que decir la verdad. Sí, tenemos demandas exigentes, pero ya hemos demostrado que las opciones de la carrera de Ousmane no fueron dictadas por el dinero, de lo contrario no estaría aquí”, respondió sobre las altas pretensiones del francés.

Dembélé pide al Barça cerca de 200 millones brutos de euros para los próximos cinco años con comisiones de 20 millones para el agente, Moussa Sissoko, y 20 millones para el jugador, en un hecho sin precedentes

“Entonces, si el Barcelona hubiera querido negociar, podría haber intentado sentarse a la mesa con nosotros para discutir. Excepto que no hay discusión y solo amenazas de no jugar más en su equipo. Y eso está prohibido. Haremos valer los derechos de Ousmane Dembélé si es necesario”, añadió.

Según reveló Mundo Deportivo, aún no existe respuesta formal ni del jugador ni de su agente, Sissoko, sobre su continuidad en Barcelona. Tiene hasta el jueves para comunicar qué hará con su carrera, de lo contrario la directiva interpretará que no quiere seguir y podría ‘congelarlo’.

“No sabemos lo que vamos a hacer, pero son los dirigentes los que están perdiendo ellos solos a Ousmane. Desde el principio, demostramos que queríamos negociar, con condiciones, por supuesto, pero sin cerrar la puerta”, sentenció.

