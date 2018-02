Ousmane Dembélé llegó al FC Barcelona en el pasado mercado de verano creando una gran expectativa entre los hinchas. Sin embargo, el francés no ha demostrado ni una sola vez en la temporada la razón por la que los azulgranas lo convirtieron en el segundo fichaje más caro de su historia con 145 millones de euros.



El francés ha pasado más tiempo en la enfermería que en las canchas y este domingo, en su vuelta con el Barcelona tras un mes lesión, el ex del Dortmund ha vuelto a decepcionar ante el Getafe. Valverde le dio una buena cantidad de minutos, pero no cumplió.



Dembélé entró al campo a los 63 minutos en reemplazo de Alcácer. Se dejó ver con intenciones de asociarse con Messi y Suárez, sin embargo, todo quedó en intenciones. Dio un par de pases buenos, pero se le vio más en el piso de tantos resbalones que sufrió.



¿Qué ha dicho el entrenador?

Asimismo, Valverde se ha referido a la reaparición de Ousmane Dembélé, que, después de tres semanas lesionado, ha jugado la última media hora de partido.



"Es mejor intentar muchas cosas y que no te salgan a no hacer nada. Lo ha intentado y ha tenido menos fortuna que otras veces, pero es un primer paso", ha dicho sobre el delantero francés.