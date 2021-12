El central uruguayo Diego Godín dejará de ser jugador del Cagliari el próximo mes de enero después de haber vivido “muchos problemas” en Italia, aunque no confirmó nada sobre su nuevo destino, del que podrá hablar en menos de dos semanas. Aunque desde España, la prensa vincula al defensor de 35 años con un regreso a LaLiga Santander, pero no al Atlético de Madrid.

De acuerdo a información del diario ‘Marca’, el Valencia es el club que ha entrado fuerte por la puja de Godín. De hecho, el equipo de Mestalla ya se habría puesto en contacto con el ‘charrúa’ para que vista los colores del club ‘che’ en la segunda parte del curso.

José Bordalás ha pedido de forma insistente la llegada de un central para este mercado y el club se ha puesto manos a la obra para intentar que sea Godín uno de los refuerzos del mercado de enero.

Por su parte, el uruguayo vería con buenos ojos llegar al Valencia, puesto que conoce a la perfección LaLiga, donde jugó en el Villarreal entre el 2007 y 2010, y en el Atlético de Madrid desde el 2010 hasta el 2019, año en el que se marchó al Inter y empezó su calvario en Italia.

El Betis también lo quiere

Godín negoció el pasado verano con el Real Betis antes de que Pezzella ocupara la plaza de central que Mandi había dejado libre. Y en las últimas horas el club verde y blanco ha vuelto a sonar como posible destino del defensa.

Sin embargo, la consolidación de Edgar ha hecho que el puesto de central, ahora mismo, no sea una posición prioritaria, aunque sí se daría la posibilidad en el caso de que otros objetivos no cuadraran que el mediocentro defensivo que se está buscando pase a ocuparlo el propio Edgar, dejando ‘su’ puesto al propio Godín.

“Se terminó tras varios problemas aquí”

“Me voy de Cagliari en enero. Se acabó después de muchos problemas aquí. Estoy buscando una nueva solución, en diez días podré hablar sobre mi nuevo club”, manifestó Godín en declaraciones a la radio deportiva de Uruguay, Sport 890.

El internacional charrúa negó que hubiese habido “falta de profesionalidad” por su parte. “No puedo decir mucho, obviamente me voy. No hubo falta de respeto ni de profesionalidad, ni mía ni de Martín Cáceres”, añadió Godín sobre su compañero, también exluido por el técnico Walter Mazzarri.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.