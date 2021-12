La crisis financiera y deportiva por la que atraviesa el FC Barcelona, desde el inicio de la pandemia, ha empezado a espantar jugadores que hasta hace pocos años hubieran empeñado sus almas con tal de pertenecer a la plantilla azulgrana. En la institución de la Ciudad Condal ya no se paga lo de antes y tampoco hay seguridad de llegar al Camp Nou y pelear por todos los títulos. Es por ese par de razones que uno de los objetivos del presidente Joan Laporta, para el mercado de fichajes de invierno, no ha dudado en desvincularse de cualquier interés ‘blaugrana’ en sus servicios. Se trata nada menos que de Anthony Martial.

Según el diario inglés SKY Sports, el delantero francés del Manchester United, enterado que es uno de los planes de Laporta para reforzar la alicaída delantera del Barça, ha dejado en claro que entre sus planes no se encuentra recalar en el Camp Nou para seguir su carrera.

Es cierto, Martial quiere un cambio de aires en el mercado de enero pues ya está cansado dejugar tan poco con el Manchester United. Sin embargo, el francés prefiere fichar por el Sevilla, cuyo director deportivo, Monchi, ha sabido convencerlo para jugar en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Anthony Martial llegó al Manchester United desde el AS Mónaco. (Foto: Getty Images)

Según la citada fuente, el francés entiende que con la camiseta del Sevilla sería indiscutible, algo de lo que no está tan seguro si es que termina fichando por el Barcelona. Lo único que tiene claro el ex del AS Mónaco es que cambiará de equipo en los primeros días del 2022.

Hace unos días, su agente se mostró contundente sobre las opciones de irse. “Solo necesita jugar. No quiere estar aquí en enero y hablaremos pronto con el club”, señaló el agente del francés, Philippe Lamboley, a SKY Sports News. “Anthony desearía irse del club en enero”, insistió el agente.

Recordemos que Anthony Martial llegó al Manchester United en 2015 por 60 millones de euros desde el equipo del Principado. En 268 partidos con los ‘Red Devils’, entre todas las competiciones, el de Massy marcó 79 goles y dio 42 asistencias.

Martial puede jugar tanto de extremo como de mediapunta o incluso de falso nueve, lo que le convierte en un jugador muy versátil, además de contar con una gran capacidad para el desborde y buen acierto de cara a gol. Características que buscan clubes como el Sevilla o Barcelona.

Fichaje a la vista

En la línea del interés por Martial, cabe precisar que hace unas semanas, los altos mandos del Barcelona confirman la llegada de un nuevo atacante al Camp Nou. En las arcas del club catalán hay 20 millones de euros que serán utilizados para un refuerzo infernal. El francés está en lista, pero no es el único.

En los últimos días, Ferrán Torres y Raheem Sterling también han sonado como refuerzos para el Barcelona, pero el Manchester City pondría trabas para evitar sus salidas. De momento, tasó al joven delantero español en 80 millones de euros, cifra inalcanzable para los azulgranas.





