Barcelona vs. Villarreal (EN VIVO y EN DIRECTO / vía DirecTV y Movistar / 3:00 p.m.) se enfrentan en el partido de la jornada 38 de LaLiga Santander en el estadio Camp Nou. El cuadro azulgrana espera poder cerrar la temporada con una victoria con su gente. Sigue el minuto a minuto del partido por Depor.com.

Los azulgranas terminan en casa una temporada amarga, en la que no pudieron levantar ningún título. Por ello, Xavi Hernández y sus dirigidos desean dar una alegría a los fanáticos, quienes solo se contentan con el pase a la Champions League. En tanto, el ‘Submarino Amarillo’ necesita un triunfo para asegurar su presencia en torneo internacional.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Villarreal por LaLiga Santander?

Perú – 3:00 p.m.

Ecuador – 3:00 p.m.

Colombia – 3:00 p.m.

México – 3:00 p.m.

Chile – 4:00 p.m.

Venezuela – 4:00 p.m.

Bolivia – 4:00 p.m.

Paraguay – 4:00 p.m.

Argentina – 5:00 p.m.

Uruguay – 5:00 p.m.

Brasil – 5:00 p.m.

España – 10:00 p.m.

En víspera, Xavi que jugadores como Samuel Umtit, Riqui Puig, Martin Braithwaite y Óscar Mingueza no seguirán. La misma suerte para los cedidos Luuk de Jong y Adama Traoré. En esa posición también estaría Ousmane Dembélé, que termina contrato. Para este choque, Jordi Alba y Frenkie de Jong vuelven a la oncena, tras cumplir con una sanción.

Villarreal debe sumar tres puntos que le aseguren poder jugar la Conference League, ya que la mejor opción es no depender de lo que pueda hacer el Athletic Club, rival directo de los castellonenses en esta pelea. Y es que de no ganar, el equipo de Unai Emery necesita que el Athletic no mejore su resultado, ya que de lo contrario el equipo vasco les dejaría fuera de esa séptima plaza.

Barcelona vs. Villarreal: canal de transmisión

Para ver el partido entre Barcelona y Villarreal de LaLiga Santander hay tres opciones en los canales de habla hispana. Si vives en España puedes seguirlo a través de Movistar LaLiga. Si te encuentras en México y Centroamérica puedes verlo únicamente vía Sky Sports HD. Finalmente, en Sudamérica podrás seguir este partido del fútbol español vía DirecTV Sports.

¿Dónde ver online el partido Barcelona vs. Villarreal por LaLiga Santander?

Para ver la transmisión online del partido entre Barcelona y Villarreal puedes hacerlo a través de dos señales. Si te encuentras en territorio español deberás seguir este partido vía Movistar Plus; de otro lado, si vives en Latinoamérica puedes seguir este partidazo por la señal online de DirecTV Go.

Barcelona vs. Villarreal: posibles alineaciones del partido

Barcelona: Ter Stegen; Alves, Araujo, Lenglet, Alba; Busquets, De Jong, Gavi; Adama, Aubameyang, Ferran Torres.

Villarreal: Rulli; Mario, Albiol, Pau, Pedraza; Parejo, Capoue, Chukwueze, Coquelin; Lo Celso, Dia.

¿Dónde jugarán Barcelona vs. Villarreal por LaLiga Santander?

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.