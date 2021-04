DirecTV Sports: Barcelona vs. Villarreal EN VIVO ONLINE por fecha 32 de LaLiga

Barcelona vs. Villarreal EN VIVO ONLINE EN DIRECTO: solo aquí, sigue el partido por la fecha 32 de LaLiga Santander 2021, este domingo 25 de abril desde las 9:15 a.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de DirecTV Sports, Movistar Laliga 1, Mitele Plus, Partidazo in Movistar LaLiga y Movistar+. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Soñando aún con el título de la liga española, Barcelona (3° con 68 puntos) tendrá un duro desafío cuando visite a Villarreal (7° con 49), que lucha por alcanzar uno de los dos cupos directos a la Europa League. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio de la Cerámica.

Barcelona vs. Villarreal: horarios del partido

México - 9:15 a.m.

Perú - 9:15 a.m.

Ecuador - 9:15 a.m.

Colombia - 9:15 a.m.

Bolivia - 10:15 a.m.

Venezuela - 10:15 a.m.

Paraguay - 10:15 a.m.

Chile - 10:15 a.m.

Argentina - 11:15 a.m.

Uruguay - 11:15 a.m.

Brasil - 11:15 a.m.

España - 4:15 p.m.

La exhibición en la final de la Copa del Rey ante el Athletic Club, al que venció por 4-0, dio un nuevo aire adrenalínico a un Barcelona que volvió a golear el jueves, al Getafe por 5-2, y que ya no se acuerda del tropiezo ante el Real Madrid de hace dos semanas antes de afrontar los siete partidos que le quedan para conseguir el doblete.

El Villarreal afronta este partido mirando de reojo el encuentro que el próximo jueves disputará frente al Arsenal, también en casa, en la ida de las semifinales de la Europa League, con el objetivo de poder disputar la primera final continental de su historia.

Por ello, la duda radica en saber si Unai Emery, apostará por hacer muchos cambios reservando a jugadores de cara a este encuentro. En las jornadas anteriores el técnico ha venido cambiando a tres o cuatro jugadores del equipo titular, dando descanso así a la mayoría de su once tipo.

De seguir con este tipo de rotaciones, jugadores como Étienne Capoue, Raúl Albiol o Samu Chukwueze porían entrar en estas rotaciones. Ya que otros como Alfonso Pedraza, Gerard Moreno y Dani Parejo, vienen siendo los únicos que no han descansado por ahora.

No hay noticia más buena para el Barcelona que un Leo Messi sonriente, quien tras el tembleque de Valdebebas no ha parado de sumar goles (cuatro) y satisfacción, y se muestra como el líder de un equipo crecido a causa del tesoro de depender de sí mismo para conquistar el título de liga.

La salida a Villarreal y el decisivo partido ante el Atlético de Madrid en el Camp Nou se presentan como los dos encuentros más difíciles de los siete que les quedan a los hombres de Ronald Koeman, que han sumado 54 de los últimos 63 puntos posibles en un tramo de 21 partidos en el que tan solo perdieron el clásico ante el máximo rival.

En la visita a Villarreal, Koeman contará con la novedad del portero suplente Neto, quien vuelve a una convocatoria tras hacerse un esguince en el tobillo derecho el 22 de marzo, y del delantero Ousmane Dembélé, que no jugó ante el Getafe por culpa de unas molestias en el pubis.

En cambio, cae de la convocatoria el centrocampista Miralem Pjanic con molestias en su rodilla derecha y sigue fuera el delantero Martin Braithwaite, con un esguince en el tobillo derecho. Tampoco viajarán los lesionados de larga duración Philippe Coutinho y Ansu Fati.

Barcelona vs. Villarreal: probables alineaciones

Villarreal: Rulli, Mario Gaspar, Foyth, Pau Torres, Jaume Costa, Capoue, Parejo, Moi Gómez, Gerard Moreno, Alcácer, Pino o Chukwueze.

Barcelona: Ter Stegen, Araujo, Piqué, Lenglet; Dest, Frenkie de Jong, Sergio Busquets, Pedri, Jordi Alba, Messi y Griezmann.

Con información de EFE.





