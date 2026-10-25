transmitirá el compromiso entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, este domingo 25 de octubre desde las 3:00 p.m. en Perú. ¿A qué hora está programado el inicio de este evento según LaLiga? El encuentro se disputará en el Camp Nou por la jornada 10 del campeonato español. En España, podrás consultar la programación de Movistar Plus, mientras que en Perú la disponibilidad de la transmisión por DIRECTV y DGO dependerá de los derechos vigentes. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV!

Barcelona vs. Real Madrid se enfrentan por la fecha 10 de LaLiga. (Video: Barcelona)
Barcelona vs. Real Madrid se enfrentan por la fecha 10 de LaLiga. (Video: Barcelona)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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