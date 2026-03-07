Desde el Estadio de San Mamés, vs. jugarán EN VIVO | EN DIRECTO | STREAMING | ONLINE por , en el duelo válido por la vigésima séptima jornada. ¿Dónde pasan el partido gratis online? Para toda Latinoamérica, este enfrentamiento está disponible en DSports, canal que podrás ver desde DIRECTV, además del acceso de pago para verlo en streaming vía DGO. Si estás en España podrás mirarlo por Movistar LaLiga y DAZN, mientras que DIRECTV tiene los derechos para otros países de la región. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputa este sábado 7 de marzo desde las 3:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con seis horas más en España).

