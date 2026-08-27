Desde el Spotify Camp Nou, este jueves 26 de agosto se llevará a cabo el partido entre vs. EN VIVO | EN DIRECTO por 2026 correspondiente a la fecha 1. ¿Cuáles son los horarios de este evento según el país donde se verá? En Perú, Colombia y Ecuador, el evento arrancará a las 14:00 horas; en México comenzará a las 13:00 horas; en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil a las 16:00 horas; en España a las 21:00 horas. Los canales de transmisión también serán según el país. En la mayoría de lugares de Sudamérica se verá por DIRECTV y DGO, mientras que en otros territorios la disponibilidad dependerá de los derechos de transmisión. Ojo, Fútbol Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.

FC Barcelona vs. Athletic Club con transmisión de DGO. (Video: FC Barcelona)
FC Barcelona vs. Athletic Club con transmisión de DGO. (Video: FC Barcelona)

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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