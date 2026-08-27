DIRECTV transmitirá el choque entre Barcelona vs. Athletic Club EN VIVO | EN DIRECTO por la fecha 1 de LaLiga 2026 tanto por diversas cableoperadoras como por su servicio de streaming en la plataforma de paga de DGO. Recuerda que este evento está programado para este jueves 26 de agosto en el Spotify Camp Nou, a partir de las 2:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador; 1:00 p.m. en México; 4:00 p.m. en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay; y 9:00 p.m. en España. No recomendamos Fútbol Libre TV.

¿Cómo ver DIRECTV por Disney Plus para seguir Barcelona vs. Athletic Club?

Si DIRECTV transmite el partido entre Barcelona vs. Athletic en tu país, podrás verlo mediante Disney Plus. Solo debes ingresar a la plataforma con una suscripción que incluya los canales deportivos de DIRECTV, acceder a la sección de deportes en vivo y seleccionar la transmisión del encuentro.

¿Cómo ver DIRECTV por cable para seguir Barcelona vs. Athletic Club?

La manera más tradicional de acceder a DIRECTV es mediante un servicio de televisión por cable o satélite. Operadores que incluyan DIRECTV dentro de sus paquetes permitirán seguir el partido en vivo desde el televisor.

¿Cómo ver DIRECTV por internet para seguir Barcelona vs. Athletic Club?

Los aficionados también podrán seguir el encuentro mediante internet a través de DGO, plataforma que ofrece la programación de DIRECTV en los países donde el servicio está habilitado. Solo se requiere una conexión estable y una suscripción activa.

¿Cómo ver DIRECTV desde el celular para seguir Barcelona vs. Athletic Club?

Quienes deseen ver el partido desde un smartphone pueden descargar la aplicación de Disney Plus para Android o iPhone. Luego de iniciar sesión, deberán ingresar a la sección ESPN y buscar la transmisión en vivo del compromiso.

¿Cómo ver ESPN desde una tablet para seguir Barcelona vs. Elche?

Las tablets también permiten acceder a la cobertura del encuentro mediante la aplicación oficial de DGO. Esta alternativa ofrece la posibilidad de seguir el partido desde cualquier lugar con acceso a internet.

¿Cómo ver DIRECTV en Smart TV para seguir Barcelona vs. Athletic Club?

Los usuarios de Smart TV pueden instalar la aplicación de DGO, iniciar sesión y acceder a la sección DSPORTS para disfrutar del partido entre Barcelona y Athletic en una pantalla más grande y con todas las comodidades del hogar.

¿Cómo ver DIRECTV desde una PC o laptop para seguir Barcelona vs. Athletic Club?

Otra opción consiste en ingresar al sitio oficial de DGO desde una computadora. Una vez dentro de la plataforma, podrás acceder a los contenidos deportivos de DIRECTV y seguir el encuentro en directo.

¿Cómo ver DIRECTV mediante un operador de TV para seguir Barcelona vs. Athletic Club?

Muchos proveedores de televisión permiten acceder a DIRECTV tanto desde el decodificador como desde sus aplicaciones móviles y plataformas online. De esta manera, los usuarios pueden seguir el partido en vivo dentro o fuera de casa utilizando las credenciales de su servicio contratado.

¿Cómo ver DIRECTV en múltiples dispositivos para seguir Barcelona vs. Athletic Club?

Dependiendo del plan contratado, DGO permite acceder al contenido de DIRECTV desde distintos dispositivos, como celulares, tablets, computadoras y Smart TV. Así, los aficionados pueden elegir la forma más cómoda para seguir el duelo entre Barcelona y Athletic Club por la fecha 1 de LaLiga.

Con señal de DGO, FC Barcelona vs. Athletic Club por LaLiga. (Video: FC Barcelona)