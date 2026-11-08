DIRECTV EN VIVO transmitirá el Barcelona vs. Atlético de Madrid ONLINE | GRATIS | STREAMING por LaLiga EN DIRECTO. ¿Dónde se verá? Para todos los que cuenta con el servicio de DIRECTV, lo podrán ver por la señal de ESPN que está disponible para toda Latinoamérica. Además, también lo encontrarás en otras cableoperadoras como Claro TV y Movistar TV. Por streaming, solo lo verás en Disney Plus. En México el choque lo transmitirán por Sky Sports, mientras que Movistar LaLiga lo hará en España. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿A qué hora se juega? El choque está pactado para este domingo 8 de noviembre desde las 15:00 horas (horario peruano), con dos horas más en Argentina, Uruguay, Brasil (17:00 horas), una hora menos en México (14:00 horas) y seis horas más en España (21:00 horas) y tendrá lugar en el Estadio Riyadh Air Metropolitano (Madrid, España).
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