vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a la fecha 37 de . ¿En qué canales ver la transmisión del partido? DIRECTV tiene los derechos de transmisión para toda Latinoamérica, con su servicio de paga por el canal DSports, además de su versión de streaming en DGo. En España se verá por Movistar LaLiga y DAZN, mientras que en otros países de la región a través de ESPN Deportes. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este domingo 17 de mayo desde las 2:15 p.m. (hora en Perú, con dos horas más en Argentina y siete horas más en España).

DIRECTV, Barcelona vs. Betis: partido vía DSports y Movistar LaLiga. (Video: Barcelona TV)
DIRECTV, Barcelona vs. Betis: partido vía DSports y Movistar LaLiga. (Video: Barcelona TV)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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