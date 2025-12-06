¡Tremendo partido se viene! ESPN transmite el vs. desde el Estadio La Cartuja, este sábado 6 de diciembre, en el marco de la fecha 15 de , desde las 12:30 p.m. (hora peruana, con seis horas más en España y dos horas más en Argentina). ¿En qué canales podrás verlo? Si estás en Latinoamérica, síguelo por ESPN (Movistar TV y Disney Plus), mientras que si estás en España deberás buscarlo a través de Movistar LaLiga y Plus. Ojo: no te recomendamos buscarlo por la señal pirata de Fútbol Libre TV.

Barcelona vs Real Betis por LaLiga | VIDEO: FC Barcelona
Barcelona vs Real Betis por LaLiga | VIDEO: FC Barcelona
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

TAGS RELACIONADOS