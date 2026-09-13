transmitirá el compromiso entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, este domingo 13 de septiembre desde las 9:15 a.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay. ¿A qué hora está programado el inicio de este evento por LaLiga? Además de los horarios antes mencionados, recuerda que en México comenzará a las 8:15 a.m. y en España a las 4:15 p.m. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! DGO también será una alternativa para mirar este cruce.

Barcelona vs. Levante se enfrentan por la jornada 5 de LaLiga. (Video: Barcelona)
Barcelona vs. Levante se enfrentan por la jornada 5 de LaLiga. (Video: Barcelona)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC