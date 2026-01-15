Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
DIRECTV EN VIVO, Barcelona vs. Racing de Santander: ver online por América TV gratis
Con la transmisión de Win Sports, América TV, Movistar Deportes y El Canal del Fútbol (ECDF), Barcelona vs. Racing de Santander EN VIVO y EN DIRECTO, se enfrentan este jueves 15 de enero por los octavos de final de la Copa del Rey 2025-26. Hay que recordar un detalle importante: desde inicios del 2025, DSports (DIRECTV y DGO) ya no tienen los derechos para transmitir esta competición del fútbol español, sin embargo, en Latinoamérica diversas cadenas televisivas locales los adquirieron. El compromiso tendrá lugar en el Campos de Sport de El Sardinero y, según el horario de países como Perú, Colombia y Ecuador, comenzará a las 3:00 p.m., con dos horas más en Argentina y seis más en España. ¡No lo busques por Fútbol Libre TV!
Win Sports transmitirá el partido entre Barcelona vs. Racing de Santander. (Video: Barcelona) SOBRE EL AUTOR
Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.