DIRECTV transmite el vs. (EN VIVO | EN DIRECTO) este domingo 25 de enero, en el marco de la fecha 21 de , desde las 10:15 a.m. (hora peruana, con seis horas más en España y dos horas más en Argentina). ¿En qué canales podrás verlo? Si estás en Latinoamérica, lo sigues por DIRECTV (DGO), mientras que si estás en España lo podrás ver por Movistar LaLiga y DAZN. Ojo: no te recomendamos buscarlo por la señal pirata de Fútbol Libre TV. Sigue cada detalle, minuto a minuto y transmisión en Depor.

Barcelona vs Real Oviedo por LaLiga | VIDEO: BarzaTV
