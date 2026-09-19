DIRECTV transmitió el compromiso entre Barcelona vs. Sevilla este sábado 19 de septiembre desde las 2:00 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay. ¿A qué hora estuvo programado el inicio de este evento por LaLiga? Además de los horarios antes mencionados, recuerda que en México comenzó a la 1:00 p.m., en Venezuela y Chile a las 3:00 p.m., y en España a las 9:00 p.m. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! DGO también fue una alternativa para mirar este cruce.

¿Cómo ver DIRECTV para seguir Barcelona vs. Sevilla?

La manera más directa de seguir el partido entre Barcelona y Sevilla es mediante una suscripción a DIRECTV. Los usuarios del servicio podrán sintonizar la señal correspondiente e ingresar a la cobertura de LaLiga desde su televisor.

¿Cómo ver DGO para seguir Barcelona vs. Sevilla?

Quienes prefieran el streaming pueden acceder al encuentro mediante DGO, la plataforma digital de DIRECTV. Solo deben iniciar sesión con una cuenta activa y dirigirse a la señal que transmite el partido para verlo en vivo desde cualquier lugar con conexión a internet.

¿Cómo ver DIRECTV por internet para seguir Barcelona vs. Sevilla?

DIRECTV también está disponible online a través de DGO. Esta opción permite acceder a la transmisión en vivo desde computadoras, celulares, tablets y Smart TV, sin necesidad de utilizar únicamente el servicio tradicional de televisión.

¿Cómo ver DIRECTV desde el celular para seguir Barcelona vs. Sevilla?

Los aficionados pueden descargar la aplicación DGO en dispositivos Android o iPhone, iniciar sesión con su cuenta y acceder a la programación disponible. De esta manera podrán seguir todas las incidencias del encuentro desde cualquier ubicación.

¿Cómo ver DIRECTV desde una tablet para seguir Barcelona vs. Sevilla?

Las tablets ofrecen otra alternativa para disfrutar del partido. Solo es necesario instalar la aplicación DGO o ingresar desde el navegador web, iniciar sesión y seleccionar la señal que transmite el compromiso.

¿Cómo ver DIRECTV en Smart TV para seguir Barcelona vs. Sevilla?

Los usuarios de televisores inteligentes compatibles pueden descargar la aplicación DGO desde la tienda de aplicaciones correspondiente. Una vez dentro, tendrán acceso a la transmisión del partido entre Barcelona y Sevilla en pantalla grande.

¿Cómo ver DIRECTV desde una PC o laptop para seguir Barcelona vs. Sevilla?

Otra posibilidad es ingresar al portal oficial de DGO desde una computadora. Tras iniciar sesión con el usuario y contraseña, se podrá acceder a la señal en vivo y seguir el partido entre Barcelona y Sevilla sin necesidad de utilizar un televisor.

¿Cómo ver DIRECTV con una cuenta para seguir Barcelona vs. Sevilla?

Los clientes de DIRECTV pueden acceder a la señal tradicional y a los servicios digitales asociados. Esto permite ver el encuentro desde distintos dispositivos utilizando las credenciales de la cuenta contratada.

¿Cómo ver DIRECTV en varios dispositivos para seguir Barcelona vs. Sevilla?

Dependiendo del plan contratado, DGO permite acceder a la transmisión desde distintos equipos. Así, los aficionados pueden seguir el partido en televisores, celulares, tablets o computadoras, eligiendo la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

Barcelona vs. Sevilla se ven las caras en LaLiga. (Video: Barcelona)