DIRECTV transmite el vs. (EN VIVO | ONLINE | STREAMING | EN DIRECTO) desde el Estadio de La Cerámica, este domingo 21 de diciembre, en el marco de la fecha 17 de , desde las 10:15 a.m. (hora peruana, con seis horas más en España y dos horas más en Argentina). ¿En qué canales puedes verlo? Si estás en Latinoamérica, lo sigues por ESPN (Disney Plus), mientras que si estás en España debes buscarlo a través de DAZN. Ojo: no te recomendamos buscarlo por la señal pirata de Fútbol Libre TV.

Villarreal vs Barcelona por LaLiga 2025 | VIDEO: BarzaTV
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

