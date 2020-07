Barcelona vs. Villarreal EN VIVO: fecha, horarios, canales y cómo ver ONLINE TV por fecha 34 de LaLiga Santander 2020

Barcelona y Villarreal se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este domingo 5 de julio de 2020 por la fecha 34 de LaLiga Santander 2020 en partido que se llevará a cabo en el estadio La Cerámica de la localidad de Villarreal (España). El partido está programado para las 3 de la tarde (hora peruana y 10:00 p.m. en España) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de DirecTV y Movistar Partidazo para España. Revisa la siguiente tabla de horarios y canales.

El FC Barcelona jugará sabiendo el resultado del Real Madrid ante Athletic Club Bilbao. Los azulgranas podrían quedar a siete unidades o mantenerse a cuatro del líder. En cualquiera de los dos casos, la victoria es lo único que les sirve para seguir con chances de ganar el campeonato español.

La previa del partido entre Barcelona y Villarreal ha estado marcada por los rumores que ponen a Lionel Messi fuera del equipo azulgrana después de 2021. Consultado sobre el tema, el DT Quique Setién ha preferido no referirse a las especulaciones.

Barcelona vs. Villarreal: horarios por LaLiga Santander

Perú 3:00 p.m.

México 3:00 p.m.

Colombia 3:00 p.m.

Chile 4:00 p.m.

Argentina 5:00 p.m.

Uruguay 5:00 p.m.

España 10:00 p.m

Lionel Messi ha sonado fuera del Barcelona en los últimos días (Foto: AFP)

“No especularé con esto, no lo he escuchado, no tengo constancia de que él haya dicho nada”, zanjó este sábado el técnico del Barcelona Quique Setién sobre las informaciones aparecidas en España sobre la posible salida de Lionel Messi del club en 2021.

“Le veo bien, todo lo demás son especulaciones. Hablamos lo que tenemos que hablar y sin más”, añadió el preparador, en la víspera de jugar en Liga contra el Villarreal (5º), uno de los equipos más en forma tras la reanudación.

”Ahora mismo Messi paraliza la renovación con el Barça que había empezado, iba por buen camino, con sintonía entre ambas partes pero tras los últimos acontecimientos Messi reconsidera todo, para las negociaciones para renovar su contrato”, señaló la emisora, haciendo referencia a los malos resultados azulgranas.

Sobre el caso Griezmann

El entrenador del Barcelona, Quique Setién, restó importancia a la polémica que suscitó el dar entrada en el tiempo añadido del partido contra el Atlético de Madrid a Antoine Griezmann, al que ha relegado a la suplencia en los últimos encuentros.

”Yo siempre he hablado de jerarquías, pero no de jugadores indiscutibles. He hablado con Griezmann. Es un gran jugador para el club y para el equipo. Cuando jugaba Griezmann me preguntábais por Ansu y ahora al revés. No soy caprichoso y tengo muy claras las jerarquías, pero todos no pueden jugar. Es una decisión que asumo y me responsabilizo”, manifestó.

El punta francés, que podría regresar a la titularidad en el Estadio de La Cerámica, es según destacó Setién, “un chico muy positivo” y “un gran profesional”. Y por eso se mostró convencido de que no le afectará haber dejado de ser un fijo en el equipo: “Volverá al cien por cien cuando tenga que jugar”.

Bajas ante el Villarreal

El técnico del conjunto azulgrana, Quique Setién, ha convocado para el partido a 24 jugadores, entre los que se encuentran hasta ocho futbolistas del Barça B: el portero Iñaki Peña, los defensas Ronald Araujo, Jorge Cuenca y Daniel Morer, los centrocampista Riqui Puig y Ramón Rodríguez ‘Monchu’ y los delanteros Álex Collado y Ansu Fati.

Completan la lista para jugar mañana (22:00 horas) en el Estadio de La Cerámica: Ter Stegen, Neto, Semedo, Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba, Junior, Sergio Busquets, Rakitic, Arturo Vidal, Arthur, Messi, Luis Suárez, Griezmann y Braithwaite. EFE





