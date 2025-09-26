Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
DIRECTV EN VIVO GRATIS - cómo ver partido Real Madrid vs. Atlético Madrid por TV y Online
El derbi madrileño entre Real Madrid y Atlético Madrid por LaLiga 2025 se verá en Sudamérica a través de DIRECTV EN VIVO, con transmisión en el canal DSports y streaming online en DGO, este sábado 27 de septiembre. El partido, que se jugará en el Riyadh Air Metropolitano, arrancará a las 09:15 a.m. en Perú, Colombia y Ecuador, 10:15 a.m. en Bolivia y Venezuela, y 11:15 a.m. en Argentina y Chile. El equipo de Xabi Alonso llega como líder invicto de la temporada, mientras que los de Diego Simeone buscarán dar el golpe en casa para acercarse en la tabla y encender la pelea por el título de LaLiga.
En la previa del partido ante Atlético de Madrid, los jugadores del Real Madrid recibieron sus valoraciones en el nuevo videojuego EA Sports FC 26. (Video: Real Madrid) SOBRE EL AUTOR
Periodista y redactor en el Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Anteriormente trabajé en los diarios El Bocón y Depor. Tengo experiencia en medios impresos y digitales, escribiendo sobre deportes, actualidad, tendencias, videojuegos y tecnología.