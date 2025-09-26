DSports transmite el partido entre Real Madrid y Atlético Madrid por LaLiga. (Foto: AFP / Composición Depor)
El derbi madrileño entre Real Madrid y Atlético Madrid por LaLiga 2025 se verá en Sudamérica a través de DIRECTV EN VIVO, con transmisión en el canal DSports y streaming online en DGO, este sábado 27 de septiembre. El partido, que se jugará en el Riyadh Air Metropolitano, arrancará a las 09:15 a.m. en Perú, Colombia y Ecuador, 10:15 a.m. en Bolivia y Venezuela, y 11:15 a.m. en Argentina y Chile. El equipo de Xabi Alonso llega como líder invicto de la temporada, mientras que los de Diego Simeone buscarán dar el golpe en casa para acercarse en la tabla y encender la pelea por el título de LaLiga.

Real Madrid - Atlético | Previa
En la previa del partido ante Atlético de Madrid, los jugadores del Real Madrid recibieron sus valoraciones en el nuevo videojuego EA Sports FC 26. (Video: Real Madrid)
