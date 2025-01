A través de la señal de DIRECTV Sports (DSports) por DirecTV y DGO, sigue el partido de Barcelona vs. Barbastro EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / GRATIS por televisión y streaming en países de Sudamérica como Perú, Argentina, Chile, Colombia y otros. No te pierdas la transmisión del encuentro la Copa del Rey 2025. ¿A qué hora juega el Barca? El encuentro se disputa hoy, sábado 4 de enero a la 1:00 de la tarde (hora peruana), que son las 3:00 PM de Argentina y Chile, las 12:00 PM de México y las 7:00 PM de España. ¿Dónde ver? DirecTV es el canal que transmite en todo Sudamérica, mientras que Sky Sports pasa el juego en México y ESPN Deportes en Estados Unidos. Si estás en España, puedes seguir el partido del Barca vs Barbastro por Movistar Plus+. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

Barcelona se alista para su próximo partido. (Video: FC Barcelona)