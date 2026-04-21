Desde el , vs. juegan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE por LaLiga 2025-26, en el duelo válido por la trigésima tercera jornada. ¿Dónde pasan el partido gratis online? Para toda Latinoamérica, este enfrentamiento estará disponible en DSports, canal que podrás ver desde DIRECTV, además del acceso de pago en DGO. Si estás en España podrás mirarlo por Movistar LaLiga, mientras que ESPN Deporte tiene los derechos para otros países de la región. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este martes 21 de abril desde las 14:30 horas (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con siete horas más en España).

DIRECTV transmitirá el partido entre Real Madrid vs. Alavés. (Video: Real Madrid)
DIRECTV transmitirá el partido entre Real Madrid vs. Alavés. (Video: Real Madrid)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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