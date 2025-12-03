DIRECTV EN VIVO transmitirá la pasión del vs. que jugarán por la fecha 19 de EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE. Para seguir la transmisión, los fanáticos del fútbol español se deben conectar a la señal de ESPN, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV, DIRECTV, Claro TV, entre otros, además de su versión de streaming en las plataformas Disney Plus. ¿A qué hora comenzará la transmisión de este encuentro? Este duelo está pactado para el miércoles 3 de diciembre desde las 1:00 p.m. (horario en Perú). Toma en cuenta que en España puedes seguirlo por Movistar LaLiga y DAZN. Sigue este partidazo en Depor.

DIRECTV EN VIVO, Real Madrid vs Athletic Club: ver transmisión de ESPN, Movistar LaLiga y DAZN gratis. (Video: ESPN)
