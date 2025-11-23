DIRECTV llevará a sus hogares EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | STREAMING el vs. desde el Estadio Martínez Valero este domingo 23 de noviembre, en el marco de la fecha 13 de . Si estás interesado en seguir la transmisión de este partido, debes conectarte a la señal de DSports, canal disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de Disney Plus y DGO. No recomendamos buscarlo por la señal pirata de Fútbol Libre TV. ¿A qué hora y dónde se podrá ver? Las acciones iniciarán desde las 3:00 p.m. (horario en Perú).

Real Madrid vs Elche por LaLiga 2025 | VIDEO: RM
Real Madrid vs Elche por LaLiga 2025 | VIDEO: RM

TAGS RELACIONADOS