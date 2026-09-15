transmitirá el choque entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, tanto por diversas cableoperadoras como por su servicio de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus. Recuerda que este evento está programado para este martes 15 de septiembre en el Estadio Martínez Valero, a partir de las 2:30 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador; una hora menos en México; una hora más en Chile y Venezuela; y dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay. Además de DIRECTV, podrás seguir la transmisión mediante DGO. No recomendamos Fútbol Libre TV.

Real Madrid vs. Elche: ver transmisión en DIRECTV, DSports y DGO. (Video: Real Madrid TV)
Real Madrid vs. Elche: ver transmisión en DIRECTV, DSports y DGO. (Video: Real Madrid TV)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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