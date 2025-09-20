Mira la transmisión. vs. (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS) por . Este duelo, válido por la fecha 5 de la competencia está pactado para el sábado 20 de septiembre desde las 9:15 a.m. (horario en Perú). Si quieres seguir la transmisión de este partido, necesitas estar conectado a la señal de DSports, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, además de su versión de streaming en las plataformas de DGO. Recuerda no seguir el partido por Fútbol Libre TV, señal pirata.

Real Madrid vs Espanyol se enfrentan por la fecha 5 de LaLiga. (Video: Madridista TV)
