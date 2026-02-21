DIRECTV transmitirá el vs. (EN VIVO | EN DIRECTO) este sábado 21 de febrero, en el marco de la fecha 25 de , desde las 12:30 p.m. (hora peruana, con seis horas más en España y dos horas más en Argentina). ¿En qué canales puedes verlo? Si estás en Latinoamérica, lo sigues por DSports (DIRECTV y DGO), mientras que si estás en España lo podrás ver por Movistar LaLiga. Ojo: no te recomendamos buscarlo por la señal pirata de Fútbol Libre TV. Revisa cada detalle, minuto a minuto y transmisión en Depor.

Previa Osasuna vs. Real Madrid. (Video: ESPN)
Previa Osasuna vs. Real Madrid. (Video: ESPN)

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

TAGS RELACIONADOS