Desde el estadio Santiago Bernabéu, vs. enfrentados (EN VIVO | EN DIRECTO) en el marco de la fecha 1 de . Xabi Alonso hará su debut como DT de los ‘merengues’. Este duelo está pactado para el martes 19 de agosto desde las 2:00 p.m. (horario en Perú). Para seguir la transmisión de este partido debes estar conectado a la señal de DSPORTS, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, además de su versión de streaming en las plataformas de DGO. No te pierdas todos los detalles de este encuentro en la señal de Depor.

Real Madrid vs. Osasuna por LaLiga. (Video: Real Madrid)
Real Madrid vs. Osasuna por LaLiga. (Video: Real Madrid)

SOBRE EL AUTOR

Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.

TAGS RELACIONADOS