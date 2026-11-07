Este martes 7 de noviembre desde las 3:00 p.m. (horario peruano), vs. chocaron por la jornada 12 de LaLiga. ¿Cómo se vio este partido? La transmisión estuvo a cargo de DSports en todo el territorio latinoamericano, además de la versión de streaming en la plataforma de DGO, servicio de paga. En España pudiste mirarlo a través de Movistar LaLiga y DAZN. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio de Mestalla fue el escenario de este duelo y comenzó con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, mientras que siete horas más en España. ¡Imperdible!

Real Madrid visita a Valencia en Mestalla por LaLiga. (Video: Real Madrid TV)
Real Madrid visita a Valencia en Mestalla por LaLiga. (Video: Real Madrid TV)

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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